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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne operasyon: 70 gözaltı

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 6.12.2022 - 17:07 Güncelleme: 6.12.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne operasyon: 70 gözaltı
Edinilen bilgilere göre, silahlı örgüt kurarak örgüt üyeleri aracılığıyla silahla kasten yaralama, silahla tehdit, yağma, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik gibi suçların işlendiğine dair bilgi alınması ve delil elde edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu eylemleri gerçekleştiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu çerçevede 101 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin, silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyetinde kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, suç üstlenme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına dair 43 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bunun yanı sıra şüphelilerin, silahlı örgüt faaliyeti çerçevesinde 27 ayrı tefecilik suçu ile 10 ayrı uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu maddenin kullanılmasının kolaylaştırılması suçlarını işledikleri belirlendi.Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması ile birlikte bu sabah saatlerinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, fişek, kurusıkı silah, tüfek, bıçak, uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri sürdüğü bildirilirken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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