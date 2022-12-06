İyi Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Bütçe Görüşmeleri sürüyor...Bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile Meclis'te 2 günde 2 kez kavga çıktı.AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışmada, İyi Partili Hüseyin Örs, kafasına darbe alarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen son dakika bilgisine göre Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.