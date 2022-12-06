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İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; son iki haftada üç bin 200 düzensiz kaçak göçmenin yakalanarak Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edildiğini resmi olarak açıkladı.

Ekleme: 6.12.2022 - 11:13 Güncelleme: 6.12.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 21 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasındaki iki haftalık sürede yapılan "Düzensiz Kaçak Göçmen" uygulamalarıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Resmi açıklamada; uygulamalarda kaydedilmiş görüntülere de yer verildi. Uygulamalarda farklı uyruklardan toplamda üç bin 200 düzensiz kaçak göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı ve düzensiz kaçak göçmenlerin ülkelerine iadeleri için yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edildikleri ifade edildi.

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