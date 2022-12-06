  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampının imha edildiğini duyurdu.

Ekleme: 6.12.2022 - 16:14 Güncelleme: 6.12.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 14 sığınak ile terör örgütü PKK'nın sözde el yapımı patlayıcı (EYP) kampının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de sürdürülen Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 kapsamında, Ovacık kırsalında düzenlenen istihbarata dayalı nokta operasyonda 14 sığınak tespit edilirken, merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde ise terör örgütü PKK'nın büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği EYP eğitim kampı imha edildi.

Terör örgütü PKK'ya ait sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 sığınakta yapılan aramalarda 807 hazırlanmış EYP düzeneği, 150 EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 telsiz, 45 tüp, 3 akü, 65 pil, ampermetre ve 75 yaşam malzemesi ele geçirildi.
EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar
Terminalde Togg rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
AK Parti'nin grup başkanvekillerinden CHP'li Mansur Yavaş'a tepki
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: 'Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! '
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi