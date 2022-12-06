Hırvatistan'da savaş uçağı ormanlık alana düştü...

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan 'Mig-21' tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.