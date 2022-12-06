Hırvatistan'da savaş uçağı ormanlık alana düştü
Hırvatistan'da "Mig-21" tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında ülkenin kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'ndeki ormanlık alana düştü. Uçakta bulunan 2 pilottan 1'ini arama çalışmaları sürüyor.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan 'Mig-21' tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.
Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.