  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonu geçtiğimiz gün başladı. HDP'li Ebru Günay, bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi. Savunma alanına ayrılan bütçeden 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz eden Günay, "Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır." dedi.

HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Ekleme: 6.12.2022 - 16:25 Güncelleme: 6.12.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 gün sürecek olan bütçe görüşmelerine geçtiğimiz gün başladı. HDP'li Ebru Günay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeye eleştirilerde bulundu.

Savunma alanına ayrılan bütçeden 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz eden Günay, 'Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır.' dedi.

SAVUNMA BÜTÇESİ HDP'DE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU
Günay şu ifadeleri kullandı:

'2023 yılı bütçesinde silahlanma ve güvenlik harcamaları için devasa bir tutar ayrılmıştır. Örneğin 2014 yılında güvenlik harcamalarına düşen pay 45 milyar TL iken 2023 yılında bu miktar 469 milyar TL gibi rekor bir rakama ulaşmıştır. Bu tutar Cumhuriyet tarihinin en yüksek silahlanma ve güvenlik bütçesi olmuştur. Silah ve çatışma için ayrılan bu tutar 2023 yılı bütçe giderinin yaklaşık yüzde 10'una tekabül etmektedir. Yani 2023 yılı bütçesindeki her 8 liralık verginin 1 lirası silahlanma ve güvenlik harcamalarına gitmektedir. Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde savunma bütçesi ortalama olarak ülkelerin bütçelerinin yalnızca yüzde 3'ü kadar iken Türkiye'de bu oran bütçenin yüzde 11'ine denk gelmektedir.'
EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar
Terminalde Togg rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
AK Parti'nin grup başkanvekillerinden CHP'li Mansur Yavaş'a tepki
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: 'Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! '
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi