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​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler

Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın belini kıran Türkiye, teröristlerin kökünü kurutmak amacıyla kara harekatı için hazırlıklara başladı. Türkiye'nin terör örgütlerini bitirme hamlesinden rahatsız olan Fransa ise Ürdün'de bölge liderlerinin katılımıyla konferans gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Ekleme: 6.12.2022 - 12:19 Güncelleme: 6.12.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden yönelen terör tehditlerini bertaraf etmek üzere nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor. Son terör saldırılarından sonra kara harekatı için düğmeye basıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlığı, Fransa'yı rahatsız etti. Elysee Sarayı, yıl sonundan önce Ürdün'de bölgesel zirve düzenlemeyi planlıyor.

FRANSA'DAN TÜRKİYE KARŞITI ADIM

Ürdün basınından Jordan News'e göre, Paris yönetimi, 'Türkiye ile devam eden gerilim ışığında' söz konusu ülkede bölgesel bir zirve gerçekleştireceğini duyurdu.
Toplantıya Fransa'nın yanı sıra Irak ve komşu ülkelerin katılacağı belirtildi. Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında pazar günü kurulan telefon temasının ardından yapıldı.

​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler

ÜRDÜN'DE ZİRVE DÜZENLEYECEKLER

Fransa'dan yapılan açıklamada, '27 Kasım'daki görüşmelerinin ardından iki yetkili, Ürdün ile koordinasyon içinde, bölgenin ana liderlerini Amman'da bir araya getirecek olan Bağdat Zirvesi gibi bir sonraki zirve için hazırlıklara devam etme konusunda anlaştılar.' ifadesi kullanıldı.

​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler

'TÜRK HAVA SALDIRILARINDAN ENDİŞELİYİZ'

Açıklamada, Macron ve Sudani'nin, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyine yönelik bir dizi 'Türk hava saldırılarından ardından gerginliğin tırmanmasıyla ilgili endişelerini paylaştığı' belirtildi. Bu arada Macron, es-Sudani'yi gelecek yıl başında Paris'e davet etti.

'TERÖRİSTLERİN TEPESİNE TEPESİNE BİNECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatına ilişkin önemli mesajlar vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle demişti: 'Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz.'

​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
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