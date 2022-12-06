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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'lü zirve! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası için nefesler tutuldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'lü zirve! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu
Ekleme: 6.12.2022 - 16:38 Güncelleme: 6.12.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'lü zirve! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu
Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

EYT'DE KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yapıldı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

EYT YASASI İÇİN 1 OCAK 2023 TARİHİ MİLAT OLACAK
2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişi emekli olacak. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'lü zirve! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu

EYT ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ KADINLARDA DOLDU
Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019 tarihinde doldu. Erkeklerde ise bu süre, 8 Eylül 1999'ta sigorta girişi olan son erkekte 8 Eylül 2024'te dolacak. Sigortalık süresinde bir değişiklik olmayacağından, milyonlarca EYT'li için emeklilik hesabı prim şartı etrafında şekillendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'lü zirve! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu
EYT'de son toplantı gerçekleşti!
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