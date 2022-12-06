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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte, Azerbaycan'daki yapılan 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi. Erdoğan, "Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz. Bu tatbikat göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
Ekleme: 6.12.2022 - 13:56 Güncelleme: 6.12.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin izlediği, 'Kardeş Yumruğu' Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de takip etti. Tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov, tatbikata katılan personelle bir araya geldi.

'TEK MİLLET İKİ DEVLET ANLAYIŞI'
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonu aracılığıyla tatbikata katılan personele hitap etti. 'Kardeş Yumruğu' Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz.' dedi.

'ÇOK DAHA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİZ'
'Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun.'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de 'Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi 'Kardeş Yumruğu'dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
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