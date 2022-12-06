  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı'nda altyapı ve saha düzenleme işlerinin devam ettiğini belirterek, "Yapım çalışmalarımızı tahminen şubat sonu ya da mart başında tamamlayarak, havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor
Ekleme: 6.12.2022 - 20:51 Güncelleme: 6.12.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili brifing aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Mersin'de bugün verimli ve heyecanlı bir gün geçirdiklerini söyledi.

Güne, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantısının açılışıyla başladıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şimdi de heyecanla bekledikleri Çukurova Havalimanı'nın açılışı için sayılı günler kaldığını gördüklerini belirtti.

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Azimli çalışmalarının meyvesini verdiğini ve havalimanında sona yaklaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, 'Hızlı ve doğru planladığımız faaliyetlerimiz sonunda altyapı çalışmalarını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Havalimanımızın pisti, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre gövde genişliğiyle inşa edildi. Yine altyapı projesi kapsamında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle beton kaplamalı paralel taksi yolu, 2 yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 yer hizmetleri araç park yeri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işleri tamamladık.' diye konuştu.

'Yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz'

Üstyapı tesislerinin yapım çalışmalarının da hızla ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

'Yap-işlet-devret yöntemiyle ihale ettiğimiz üstyapı çalışmalarımıza 8 Ocak 2021'de yer teslimi yaparak başladık. 3 etapta inşa etmeyi planladığımız üstyapı tesislerinin 1. ve 2. etaplarını bir arada yürüterek tamamlıyoruz. Çukurova Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin 180 metrekaredir. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 avrodur. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avrodur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avroluk yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedelini de devletimizin, milletimizin hazinesine katacağız.'

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Havalimanının şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Karaismailoğlu, yüzde 73 ilerleme kaydedilen üstyapı işlerinde çok önemli aşamaları geride bıraktıklarını, terminal binası betonarme ve çelik imalatlarının tamamladığını, dış cephe ve çatı kaplama imalatlarına devam ettiklerini anlattı.

Altyapı imalatlarının ise yüzde 70 tamamlandığının bilgisini veren Karaismailoğlu, 'Altyapı ve saha düzenleme işleri devam ediyor. Yapım çalışmalarımızı tahminen şubat sonu ya da mart başında tamamlayarak, havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.' dedi.

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Karaismailoğlu, 7 Aralık'ın 'Uluslararası Sivil Havacılık Günü' olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

'Bizler, 'İstikbal göklerdedir' anlayışına sahip çıkan kadrolarız. Bizler, 'Hava yolunu halkın yolu yapmak' için gece gündüz çalışan, nice başarıları ülkesinin tarihine yazdıran kadrolarız. Çukurova Havalimanı gibi önemli bir hava yolu yatırımından, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Havacılık sektöründe yaptığımız yatırımlar ülkemizin bu alanda zirveye çıkmasını sağladı. 2021 yılında İstanbul Havalimanı Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 6'ncı, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da 9'uncu sırada yer aldı. Yine, 2022 yılı kasım ayı sonunda yolcu sayımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,4 artışla 170 milyona ulaştı. Ne mutlu bize ki havacılık sektörü açısından çok değerli projelerin hayata geçtiği bir yılı geride bırakıyoruz.'

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Karaismailoğlu, her daim millete, memlekete, devlete hizmet yolunda iki günlerinin eşit geçmemesi için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde memleketin her bir noktasındaki vatandaşlara hizmet ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, Mersin'in gelişmesi, büyümesi adına akılcı ve milletin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı üstyapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren yüklenici firma ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu'na inşaat sahasındaki incelemesinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile havalimanının alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da eşlik etti.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Zincir marketler için yeni kural! Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi!
Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
Meclis'teki vekillere kavga cezası!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 'Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz'
Bakan Dönmez'den Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama... 'Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir'
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Kritik toplantı öncesi asgari ücret mesajı...
Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor
Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması... 'Altılı masa isterse aday olurum'
Bingöl’de terör örgütüne EYP darbesi! İmha edildi...
EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi