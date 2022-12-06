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CHP'li Engin Altay bütçe görüşmelerinde oyun oynadı

2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te cep telefonundan poker oynarken görüntülendi.

CHP'li Engin Altay bütçe görüşmelerinde oyun oynadı
Ekleme: 6.12.2022 - 09:11 Güncelleme: 6.12.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Engin Altay bütçe görüşmelerinde oyun oynadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 16 Aralık Cuma günü sona erecek.

Toplantıda dün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirildi.

Partiler adına konuşmalar gerçekleşti
Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününde, partiler adına konuşmalar yapıldı.

Büyük tartışmalara sahne olan görüşmelerde dikkat çeken bir an kameralara yansıdı.

CHP'li Engin Altay bütçe görüşmelerinde oyun oynadı

Poker oynarken görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları esnasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay cep telefonunda poker oynadı.

Engin Altay'ın kart oyunu oynarken görüntüleri, bir başka milletvekili tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Ara sıra konuşmacılarla tartıştı
Engin Altay'ın, ara ara oyununu keserek kürsüdeki konuşmacı milletvekiline de sataştığı görüntülere yansıdı.

CHP'li Altay'ın bu davranışı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
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