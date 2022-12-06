Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

6 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımladı. Buna göre İstanbul'un da olduğu bazı illerin yağmurlu olacağı tahmin edilirken ülkenin doğusunda kar yağışı etkili olması bekleniyor.Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 8°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 10°C, 13°CAnadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 13°CHafif yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 9°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 8°C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluISPARTA °C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Bingöl ile Kars ve Muş'un güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıERZURUM °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMARDİN °C, 12°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu