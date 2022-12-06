Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.
6 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımladı. Buna göre İstanbul'un da olduğu bazı illerin yağmurlu olacağı tahmin edilirken ülkenin doğusunda kar yağışı etkili olması bekleniyor.
Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 13°C
Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 9°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Bingöl ile Kars ve Muş'un güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu