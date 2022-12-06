Bir dönem sona erdi: Passat sedan Türkiye’de artık satılmayacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdirdi. Söz konusu karar Türkiye için de geçerli olacak. Volkswagen, kararla birlikte Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti.Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü. Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek. Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor. Ford, 2023 yılında Fiesta'nın üretiminin durdurulacağını duyurmuştu.Passat, pazardaki diğer sedan modeller gibi popülerliğini SUV/Crossover modellere kaptırmıştı ancak üretiminin erken sonlandırılmasında sadece bu değil pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan tedarik sorunları da etkili oldu. Markanın resmi internet sitesindeki satış listesinde artık Passat Sedan bulunmuyor.