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Bingöl’de terör örgütüne EYP darbesi! İmha edildi...

Bingöl’de bir arazide, bölücü terör örgütü PKK’ya ait gömülü vaziyette bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bingöl’de terör örgütüne EYP darbesi! İmha edildi...
Ekleme: 6.12.2022 - 19:17 Güncelleme: 6.12.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Bingöl’de terör örgütüne EYP darbesi! İmha edildi...
Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 adet patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir" denildi.

Bingöl’de terör örgütüne EYP darbesi! İmha edildi...

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