Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının detaylarını açıkladı. Soylu, 'İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya hesabı üzerinden yaptırıldığını yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini size söyleyebilirim.' dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'ndaki konuşmasında Taksim'deki patlama ile ilgili şunları söyledi:İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya hesabı üzerinden yaptırıldığını yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini size söyleyebilirim.Teker teker tarif edildiğini, 'Hacı' kod adlı ABD'ye bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren koyan hem bombayı imal eden cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut.Devlet dedikodu yapmaz devlet bilgi ile çalışır. İlk verilen ifadelerde ben bilmiyordum, ben çikolata paketi zannediyordum ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları polis ve savcılar tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir. Allah'a çok şükür aciz değiliz.13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıyı YPG/PKK'nın sözde özel istihbarat elemanı Ahlam Albashir'in gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırıdan 12 saat sonra terörist saklandığı hücre evinde canlı olarak yakalandı. Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı.