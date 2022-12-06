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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran hamlelerine ilişkin yaptığı açıklamasında 'Rüzgar eken fırtına biçer' diyerek çok sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
Ekleme: 6.12.2022 - 12:39 Güncelleme: 6.12.2022 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile gerçekleştiridği basın toplantısında soruları yanıtladı. Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ve buralarda tatbikat düzenlemesine tepki gösteren Çavuşoğlu 'Rüzgar eken fırtına biçer' dedi...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları....

Maalesef Yunanistan prookasyona devam ediyor. Yunanistan'ı asıl çıldırtan olay, silahsızlandırılmış adaları Yunanistan'ın silahlandırmasının ardından BM'ye gönderdiğimiz mektuplar... Barışı istemeyen Yunanistan... Yunanistan hukuken buraları silahsızlandıramaz.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın' demesinin sebebi de bu. Biz bunların karşısında gerekli tüm tedbirleri alacağız. Yunanistan şunu unutmasın rüzgar eken fırtına biçer.

BARIŞ İSTEMİYORSA GEREĞİNİ YAPARIZ

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli'deki tatbikatı) Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Yunanistan ihlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın demesinin nedeni de bu. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız.

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya'dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil.
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