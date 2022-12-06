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Bakan Akar: İsveç ve Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'daki durumu yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef birtakım provakatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Ekleme: 6.12.2022 - 11:03 Güncelleme: 6.12.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar: İsveç ve Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor. Akar, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmesinde, NATO'nun açık kapı politikası ile ilgili sıkıntılarının olmadığını ama Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NATO'nun güvenlik örgütü olduğunu aktaran Bakan Akar, "NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütü ile mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir" diye konuştu.

Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan 3'lü memorandumu hatırlatan Bakan Akar, "Memorandum açık. İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek. Biz de İsveç ve Finlandiya'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef birtakım provakatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.
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