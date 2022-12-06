Avrupa'da 'resesyon' endişesi: Kötü haberi verdi

Henüz doğal gaz krizinin çözümünü bulamayan Avrupa'da şimdi de ekonomik durgunluk endişesi baş gösterdi. Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu yetkilisi Paolo Gentiloni, "Avrupa'da bu kış resesyon yaşayacağız." diyerek kötü haber verdi.

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji krizi başka olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış, enflasyonu körükledi. Merkez Bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gidince de büyüme ötelendi.Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu yetkilisi Paolo Gentiloni, bu kış Avrupa'da durgunluk yaşanacağını ve ekonominin ilkbahardan önce büyümeye başlayamayacağını belirtti. Reuters'in haberine göre, Brüksel'deki Eurogroup toplantısının öncesinde gazetecilere konuşan Gentiloni, 'Bu kış resesyon yaşayacağız.' dedi.