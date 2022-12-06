Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Kritik toplantı öncesi asgari ücret mesajı...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Şimdi ise gözler zam oranına çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret 2023 zam görüşmelerine ilişkin son gelişmeler neler, yeni asgari ücret ne kadar olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Taraflar, toplantıda talep ve tekliflerini iletecek.Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.Taraflar tekliflerini iletecekToplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.Her yıl olduğu gibi işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.Yeni asgari ücretin ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor. 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek, 'Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır' ifadelerini kullandı.ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise ''Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim.' dedi.KASIM ENFLASYONU İLE YENİ RAKAM ORTAYA ÇIKTITÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verisi sonrası yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti.Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 5.500 lira olarak belirlenmişti. Yıllık yüzde 84.39 olan enflasyon Ocak ayındaki 4.253 lira olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7.842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8.268 lira seviyesine ulaşabilecek.Eğer halen 5.500 lira olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10.142 lira seviyesi görülebilecek.Temmuz'da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Bu artış dikkate alınarak yüzde 84.39'luk yıllık enflasyon oranı yansıtılırsa asgari ücret yüzde 54.39 artışla 5 bin 500 liradan 8 bin 491 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 9 bin 42 lirayı bulacak.2022 TAHMİNLERİNE DE BAKILACAKTabii yeni asgari ücrette Aralık ayı ve 2022 yılı enflasyon tahminleri de etkili olacak. 2022 yılı enflasyon tahminleri ise yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Bu oran da dikkate alınarak asgari ücret belirlenebilir. Eğer yıllık enflasyon formülü uygulanarak bu tutarlar dikkate alınırsa yeni asgari ücret 9 bin 75-9 bin 360 lira aralığına yükselebilecek.Enflasyonun bir diğer yansıtılma formülü ise Temmuz artışı dikkate alınarak yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 425-7 bin 710 lira aralığına çıkacak. Örneğin; 10 puan refah payı eklenirse 7 bin 975-8 bin 260 seviyesine ulaşılacak.