  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı

Türkiye’nin Ukrayna diplomasisine bir övgü daha geldi. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tahıl koridoru anlaşmaları ile dünyada 400 milyon insanı ölümden kurtardığını yazdı

Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı
Ekleme: 6.12.2022 - 09:11 Güncelleme: 6.12.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını eleştiren Alman Bild gazetesi, dünyanın takdir ettiği tahıl koridoru diplomasisi başarısı karşısında duyarsız kalamadı, alkış tuttu. Gazete, Rus donanmasının Ukrayna limanlarını yaklaşık altı ay süreyle bloke ettiğini, bu nedenle tahıl ihraç edilemediğini hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğine değindi.

Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı

400 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ
Bild, 'Çünkü İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan, bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi hareket etti' dedi. NASA'nın aylarca çektiği uydu görüntülerini dayanak gösteren gazete, Rusya'nın toprak kazanımı nedeniyle bu yıl hasadın 50 milyon tona gerilediğine de vurgu yaptı. Bild'in haberinde, dünya genelinde 400 milyon kişinin hayatta kalabilmesi için Ukrayna tahılına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Haberde ayrıca Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1 milyar dolarlık 5.8 milyon ton buğdayı çaldığı ileri sürüldü. Türkiye'nin tahıl krizinde üstlendiği rolü geçtiğimiz günlerde İngiliz Financial Times gazetesi de övmüştü.

Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı

Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen Financial Times, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurgulamıştı.

TAŞINAN TAHIL 13 MİLYON TONU GEÇTİ
Milli Savuma Bakanlığı, tahıl koridorunda taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, '524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi' ifadelerine yer verildi.


EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar
Terminalde Togg rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
AK Parti'nin grup başkanvekillerinden CHP'li Mansur Yavaş'a tepki
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: 'Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! '
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi