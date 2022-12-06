Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını eleştiren Alman Bild gazetesi, dünyanın takdir ettiği tahıl koridoru diplomasisi başarısı karşısında duyarsız kalamadı, alkış tuttu. Gazete, Rus donanmasının Ukrayna limanlarını yaklaşık altı ay süreyle bloke ettiğini, bu nedenle tahıl ihraç edilemediğini hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğine değindi.Bild, 'Çünkü İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan, bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi hareket etti' dedi. NASA'nın aylarca çektiği uydu görüntülerini dayanak gösteren gazete, Rusya'nın toprak kazanımı nedeniyle bu yıl hasadın 50 milyon tona gerilediğine de vurgu yaptı. Bild'in haberinde, dünya genelinde 400 milyon kişinin hayatta kalabilmesi için Ukrayna tahılına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Haberde ayrıca Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1 milyar dolarlık 5.8 milyon ton buğdayı çaldığı ileri sürüldü. Türkiye'nin tahıl krizinde üstlendiği rolü geçtiğimiz günlerde İngiliz Financial Times gazetesi de övmüştü.Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen Financial Times, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurgulamıştı.Milli Savuma Bakanlığı, tahıl koridorunda taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, '524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi' ifadelerine yer verildi.