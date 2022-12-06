80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Her gün dükkanını ilk günkü heyecanla açan 80'lik usta hiç bıkmadan 10 saat demir dövüyor.Çevrede bulunan 30 köyün ihtiyacını dükkanından temin ediyor. Usta; talebe göre traktörler için ve el işlerinde kullanılacak demir aletler yapıyor. İzzet Oruç, sağlıklı kalmasını her gün düzenli çalışmasına bağlıyor.Bu işi severek yaptığını ifade eden İzzet Oruç, 'Ben bu işi babamdan öğrendim, ailem köyümüzde yüz yıllardır demircilik yapmakta. Bu iş babamdan bana kaldı. 60 yıldır bu ocakta demir dövüyorum. Çevredeki 30 köy tarım aletleri ihtiyacını üretiyorum. Elle kullanılandan traktörle kullanılana kadar çok sayıda alet edevat üretimi yapıyorum. Sağlığım yerinde, sıhhatimi çalışmaya borçluyum. Çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Allah izin verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğim' dedi. Pınarcık Dernek Başkanı İsmail Tosun, 'İzzet amcamız burada uzun yıllardır demircilik yapıyor. İşinde ehil bir ustamız. Civardaki 30 köyün tarım aleti ihtiyacını karşılıyor. İşini severek yapıyor. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz' şeklinde konuştu.