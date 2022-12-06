  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Bursa'da 80 yaşındaki usta her gün ateş başında 10 saat demir döverek 30 köyün ihtiyacını karşılıyor. Keles ilçesi Pınarcık köyünde yaşayan İzzet Oruç, (80) babasından devraldığı mesleğini 60 yıldır devam ettiriyor.

Ekleme: 6.12.2022 - 11:40 Güncelleme: 6.12.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor
Her gün dükkanını ilk günkü heyecanla açan 80'lik usta hiç bıkmadan 10 saat demir dövüyor.

Çevrede bulunan 30 köyün ihtiyacını dükkanından temin ediyor. Usta; talebe göre traktörler için ve el işlerinde kullanılacak demir aletler yapıyor. İzzet Oruç, sağlıklı kalmasını her gün düzenli çalışmasına bağlıyor.

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Bu işi severek yaptığını ifade eden İzzet Oruç, 'Ben bu işi babamdan öğrendim, ailem köyümüzde yüz yıllardır demircilik yapmakta. Bu iş babamdan bana kaldı. 60 yıldır bu ocakta demir dövüyorum. Çevredeki 30 köy tarım aletleri ihtiyacını üretiyorum. Elle kullanılandan traktörle kullanılana kadar çok sayıda alet edevat üretimi yapıyorum. Sağlığım yerinde, sıhhatimi çalışmaya borçluyum. Çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Allah izin verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğim' dedi. Pınarcık Dernek Başkanı İsmail Tosun, 'İzzet amcamız burada uzun yıllardır demircilik yapıyor. İşinde ehil bir ustamız. Civardaki 30 köyün tarım aleti ihtiyacını karşılıyor. İşini severek yapıyor. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz' şeklinde konuştu.

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor
EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar
Terminalde Togg rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
AK Parti'nin grup başkanvekillerinden CHP'li Mansur Yavaş'a tepki
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: 'Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! '
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi