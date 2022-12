Yunan basınından itiraf gibi haber! Yunanistan adından bile korktu: Nasıl başa çıkacağız?

Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelma'nın adından bile endişe duyan Yunan basını 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.'ZOR TUTUYORUZ'Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, 'Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground...' ifadelerini kullantı.Yunan basını ise Kızılelma'yı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, 'Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi' ifadeleri kullanıldı. 1 buçuk kilogram faydalı yük taşıyabilme kabiliyeti olduğu ve havadan karaya ve havadan havaya görevler icra edebildiği ifade edildi.ÖZELLİKLERİ VURGULANDI926 kilometre menzile sahip olduğu yazılan Kızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiye'nin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncı'dan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelma'nın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı. Özellikle Kızılelma'nın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı. Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.İTİRAF GİBİ...Yunanistan'ın antidrone sistemini taşıyan bir donanmayla acil mücadele gücü oluşturması gerektiği belirtilen haberde itiraf gibi bir detay yer aldı.'DAHA TEHLİKELİ KILIYOR''Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek' ifadeleri yer alan haberde, Adaların Türkiye'ye yakın olmasının Kızılelma'yı daha tehlikeli kıldığı ifade edildi. Bu nedenle ülkenin tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi.ADI BİLE YETTİSon olarak, Yunanistan'ın Kızılelma ile nasıl başa çıkacağına bakması gerektiği söylenen habere, Kızılelma'nın adının bile tek hedefinin Yunanistan olduğu iddia edildi.UÇUŞ TEST MERKEZİ'NİN YERİ HUZURSUZ ETTİTürkiye'nin Çorlu'da SİHA Akıncı için bir eğitim ve Uçuş Test Merkezi kurduğu vurgulanırken Türkiye'nin Meriç nehri yakınlarında kara kuvvetlerinin yerleşimini ve gücünü haritalandıracağı iddia edildi. Baykar'ın savaş uçağının ilk uçuşunun 2023'te yapılacağını belirttiği de vurgulandı.Öte yandan daha önceden 'Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz' diyen Yunan basınından ise bu defa ilginç bir haber geldi. Havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıtan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağını ifade etti. Haberde, 'Hava kuvvetleri için Rafaele, F-16 Viper ve arka planda F-35, Deniz Kuvvetleri için Belharra ve korvetler, M-1117 ve Marder tankları Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırılık mesajı veriyor' denildi.Aynı zamanda 'Ege'de yeni güç dengeleri nasıl değişiyor?' isimli bir tablo yayınlayarak Yunanistan'ın güçlerini listelediler. Yunan basının iddiasına göre Türkiye 'oldukça ciddi sorunlarla' karşı karşıyaya.Yunanistan'ın bu kadar rahat konuşmasının sebebi ise ABD'den Türkiye'ye yapılan tartışmalı F-16 tedariki. Yunan basını ABD'de Türkiye karşıtı kişilerin sözlerine dayanarak Türkiye'nin F-16 alamayacağını iddia ediyor.Aynı haberde Yunan gazetesi kendi kendine çelişerek, Yunanistan'ın silahlanmada geri kaldığını ve Türkiye ile yarışa girmesi gerektiğini ifade etti.