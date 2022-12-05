Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı.Öte yandan, ekipler çalışma kapsamında, ikisi vize ihlali, biri ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 3 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.