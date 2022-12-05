  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Ekleme: 5.12.2022 - 20:29 Güncelleme: 5.12.2022 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Savunma Bakanlığına geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

BAKAN AKAR ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Burada askeri törenle karşılanan Bakan Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı seslendirildi. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı. Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

'AZERBAYCAN HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR'

Buradaki konuşmasında 'İkinci vatanımız' diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin 'tek millet iki devlet' anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirten Akar, 'Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

HASANOV'DAN TEŞEKKÜR

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Akar başkanlığındaki heyetle Bakü'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan savunma bakanlıkları arasındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini vurgulayan Hasanov, Milli Savunma Bakanı Akar'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Heyetler arası toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Azerbaycan ordusu komuta kademesi hazır bulundu.
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Gazi Meclis tepkisi! 'Beklemek hayal olur'
Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası...
Türkiye karşıtı Nalin Pekgül'e Kristersson'dan PKK cevabı...'İsveç bir terör üssü haline gelmemeli'
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de provokasyon: Milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına Bakan Soylu'dan tepki! 'İspat etmezse şerefsizdir'
Türkiye Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu! Sahte doktor skandalında flaş gelişme...
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu çağrı! 'Adaylığınızı ilan edin'
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı
HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı
Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...
Putin'den LGBT'ye geçit yok! Yasayı onayladı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun
Yunan basınından itiraf gibi haber! Yunanistan adından bile korktu: Nasıl başa çıkacağız?
Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Bahçeli'den flaş açıklama
Bakan Bozdağ'dan CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuna tepki: Adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi