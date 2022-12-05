İngiltere'ye giden uçakta bomba ihbarı

Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol kentine giden uçakta bomba ihbarı yapıldı. Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,denildi.Çek polisi, patlayıcı uzmanlarının olay yerinde olduğunu ve ihbar edilen cihazı araştırdıklarını söyledi. Prag Havaalanı daha sonra uçakta tehlikeli bir nesne bulunmadığını söyledi.