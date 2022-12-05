İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy mahallesinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı.İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otobüs ağır hasar aldı. Tramvayın otobüse ortadan çarptığı gelen görüntülerde net şekilde görüldü.Sabah işe ve okula giden pek çok kişinin bulunduğu otobüse, tramvayın çarpması ile yaralananlar oldu. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralıların bazıları hastaneye götürüldü.Otobüste yer alan vatandaşlardan biri, 'Otobüs çok hızlıydı, duramadı. Burası tramvay yolu durmalıydı.' dedi.Bir başka yaralı vatandaş ise, 'Otobüs birden bire girdi. Bir anda bir ses geldi. Herkes yerle bir oldu. Otobüs Cebeci tarafuına gidiyordu. Suriyeli çocuk vardı, başı yarıldı. Onu da ben çıkardım otobüsten.' ifadelerini kullandı.