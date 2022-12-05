HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı

HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına terör örgütüne destek vermekten cezaevinde bulunan Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı.Pervin Buldan'ın TBMM'de yapmış olduğu konuşma:'Değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında izleyen sevgili halkımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken demokratik, siyasi mücadelemizin onuru olan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak, Leyla Güven, İdris Baluken, Ayla Akat Ata başta olmak üzere cezaevindeki tüm arkadaşlarımıza ve geziden tutuklu bulunan tüm yoldaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum'