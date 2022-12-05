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Beyaz Gazete
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Gazeteci Oray eğin CHP'nin vizyon belgesini eleştirdi: Kılıçdaroğlu atanmayı bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışman kadrosuna ve vizyon belgesine gazeteci Oray Eğin kaleme aldığı yazısında tepki gösterdi. Eğin yazısında Kılıçdaroğlu için,"Bugüne kadar hep atanarak bir yere geldiği için şimdi de muhalif partilerden kendisini cumhurbaşkanlığı adaylığına atamalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Oray eğin CHP'nin vizyon belgesini eleştirdi: Kılıçdaroğlu atanmayı bekliyor
Ekleme: 5.12.2022 - 14:36 Güncelleme: 5.12.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Gazeteci Oray eğin CHP'nin vizyon belgesini eleştirdi: Kılıçdaroğlu atanmayı bekliyor
Gazeteci Oray Eğin HaberTürk gazetesinde kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanlarını ve vizyon beldesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurduğunu belirten Eğin, 'Tanıdığım hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Kamusal alanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını destekleyenlerin bile kapalı kapılar ardında “Seçimi kesin Erdoğan kazandı,” dediğini duyuyorum.' dedi.

'ADAYLIĞINI DUYURDU'
Gazeteci Oray Eğin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiğini belirtti. Eğin, 'Kemal Kılıçdaroğlu sadece kendisine zaten oy verecek kişileri etkileyecek bir etkinlikle adaylığını tam anlamıyla duyurmasa da duyurma yolunda bir adım daha attı. Tanıdığım hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Kamusal alanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını destekleyenlerin bile kapalı kapılar ardında “Seçimi kesin Erdoğan kazandı,” dediğini duyuyorum. 3 Aralık'taki organizasyonunu duyurduğu anda sosyal medyada en çok yapılan çağrı da aday olmaması gerektiğiydi. Türkiye'yi Türkiye'deki muhalif medyadan daha iyi takip eden dış dünyadan Erdoğan'ın yeniden kazanacağına dair öngörülerin gelmesinin nedeni de Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali.' dedi.

'ATANMAYI BEKLİYOR'
Kılıçdaroğlu'nun hep atanarak göreve geldiğini belirten Eğin, 'Kılıçdaroğlu'nun geçmiş siyasi figürlerle kıyaslandığında terazide biraz hafif kalıyor. Onu siyasetten önce atandığı SSK Genel Müdürlüğü'nden biliyoruz, o kadar. Ne “Morrison Süleyman” ne de fizik kürsüsünün başında Erdal İnönü. Bunların ötesinde, geçmişte Türkiye'nin yönetimine gelen siyasetçilerin hepsinin Kılıçdaroğlu'ndan temel bir üstünlüğü vardı: Girdikleri seçimleri kazandılar. Kılıçdaroğlu girdiği bütün seçimlerden yenilgiyle çıkmasına rağmen yine risk almak istiyor. Bugüne kadar hep atanarak bir yere geldiği için şimdi de muhalif partilerden kendisini cumhurbaşkanlığı adaylığına atamalarını bekliyor.' ifadelerini kullandı.

'YÖNETEMEME TEHLİKESİ'
Eğin, 'Tek bir seçim kazanmadan oynadığı kumar şahsi değil. Ekmeleddin İhsanoğlu faciasının hala hesabını vermedi. Abdullah Gül sevdasının nedenini bir türlü açıklayamadı. Muharrem İnce'yi aday olarak sürmesinin parti içindeki liderlik çekişmesinin sonucu olduğunu itiraf etmedi. Bir-kere iki kere değil, arka arkaya yapılan bu yanlışlar ülkenin geleceğine mal oldu. Ve şimdi yine hiç çekinmeden en büyük yanlışı yapmakta ısrar ediyor. Eskiden Kılıçdaroğlu'nun siyasi hatalarına beceriksizlik veya tecrübesizlik olarak bakardım. Giderek kötü niyet, hatta komplo aramaya başladım. Ama beceriksizliği de göz ardı edemem tabii ki. Yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışması ya da oy kullanamaması gibi ilk dönem espri malzemesi olan şaşkın tavırlarının abartıldığını düşünüyordum. Ama son ABD gezisinde gözümle gördüm: Harvard ve MIT'ye “bilim turu” yapmaya okulun tatil olduğu gün gitti. Bu örnek bile tek başına Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler hakkında yeterli fikir veriyor. Sadece seçilememe ihtimali değil, bir de yönetememe tehlikesi var. Toplantılarla, yabancı konuşmacılarla, vizyona gibi süslü kelimelerle gözümüz boyanmaya çalışılsa da hepimiz 75 yaşında bir adaydan çok daha iyisine layığız.'
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