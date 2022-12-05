Fransız L'Humanite gazetesinden skandal 'kimyasal silah' manşeti: Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Fransız medya kuruluşu L'Humanite gazetesi skandal bir manşete imza attı. Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı iftirasına yer verilen habere, 'Erdoğan'ın kirli savaşında kimyasal şüpheler' başlığı atıldı. PKK'lı teröristlerin savaşçı olarak lanse edildiği haberde, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı referans olarak gösterildi. Terör örgütü ve savunucuların övgüyle bahsedildiği manşette Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.

Fransız gazetelerinden L'Humanite, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı yönündeki iftiraları manşetine taşıdı. Kaynak olarak gösterdiği isim ise “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı oldu.Haberde PKK'lı teröristler savaşçı ve mağdur olarak lanse edildi. Haberde kendisinden övgüyle bahsedilen Fincancı'nın da 'haksız yere' tutuklanarak 7 buçuk yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.Terör örgütü PKK tarafından yayınlanan videodan bir kareyi manşet yapan gazete görüntüleri uzmanlara yorumlatarak soruşturma açılması çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'bugüne kadar kimyasal silah kullanımına başvurmadığını' yinelemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu konudaki her türlü iftirayı reddederek, “Kimyasal silah yalanı, terörü meşrulaştırmaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır' ifadelerini kullanmıştı.