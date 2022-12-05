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Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumların detaylıca ele alındığı Finansal İstikrar Komitesi’nin yedinci toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
Ekleme: 5.12.2022 - 22:11 Güncelleme: 5.12.2022 - 22:51 / Editör: Ozge Selin
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uluslararası platformda yaşanan gelişmeler ve küresel kriz sonrasında ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda sistemik riskin izlenmesi ve önlenmesi ile risk yönetimi alanında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısına başkanlık etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durum detaylıca ele alındı.

Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı

Toplantının ardından bakanlığın yaptığı basın duyurusunda toplantıda alınan kararlar şu sözlerle duyuruldu:

Son dönemde vatandaşlarımızız sermaye piyasalarına artan ilgisi bu piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda, başta yatırımcı hakları, temel finansal bilgiler ve kavramlar olmaz üzere ülke genelinde finansal okuryazarlığı arttıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararı alınmıştır.

Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı

Komite'nin 6. Toplantısında alınan karalar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunulmuştur.

Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın korunması adına çalışmalarına eşgüdüm içerisinde devam edecektir.

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