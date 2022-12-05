FETÖ'cü eski emniyet amiri Zonguldak'ta yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

Giresun İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ihraç Emniyet Amiri S.K. (54) isimli şahıs il merkezinde yakalandı.Yakalanan S.K sevk edildiği adli makamlarca tutuklandıktan sonra cezaevine teslim edildiği bildirildi.