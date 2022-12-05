Elon Musk'tan çok konuşulacak iddia! Dünyayı şoke etti
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'dan çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Elon Musk, suikaste uğrayabileceğini belirtti.
Twitter Spaces'ta iki saatlik bir Soru-Cevap etkinliğine katılan Elon Musk, şoke eden ifadeler kullandı. Suikaste kurban gitme ihtimali olduğunu söyleyen Musk, bunu yeni satın aldığı Twitter platformuna bağladı.
MUSK: BU RİSK OLDUKÇA ÖNEMLİ
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini hatırlatan Musk açıklamasında, ''Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma ithimali var. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler.' dedi.
Elon Musk ayrıca Twitter'ın siyasi bir platform olmayacağını belirtti.
MUSK: BU RİSK OLDUKÇA ÖNEMLİ
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini hatırlatan Musk açıklamasında, ''Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma ithimali var. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler.' dedi.
Elon Musk ayrıca Twitter'ın siyasi bir platform olmayacağını belirtti.