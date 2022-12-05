Edirne'de FETÖ operasyonu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ zalısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.
Edirne'de jandarma ekipleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerin denetiminde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.B ve Z.K. yakalandı.
HAKLARINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.