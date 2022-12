Denizli'de kumar operasyonunda toplam 14 kişi yakalandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 321 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 20 bin 146 kişi sorgulanırken, aranması olan 74 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 28 Kasım ile 4 Aralık 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 321 farklı adres kontrol edildi.Denetimlerde 20 bin 146 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 farklı noktada umuma açık ve eğlence yerinde kumar oynayan 14 kişiye toplam 25 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynamaya yer sağlayan 3 kişiye adli işlem yapıldı.Apart yetkilisi 1 kişiye 13 bin 391 TL idari para cezası1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 9 ayrı adreste bulunan toplam 165 apart dairesi kontrol edilerek, 1 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı.74 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıAyrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 74 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı oto lastiği, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 3 adet cep telefonu, tanesi 50 TL değerinde olan 137 adet oyun pulu ve kumar oyununda kullanılan 590 TL para ele geçirildi.