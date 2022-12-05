CHP'li İBB'ye yönelik terör soruşturmasında flaş! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarih verdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Cuma gününe kadar soruşturma tamamlanmış olacak." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, soruşturmanın cuma gününe kadar tamamlanacağını söyledi.



İsmail Çataklı, şu ifadeleri kullandı:



İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kirsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanmasi ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1.205 operasyon yapılmıştır.



Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır.



Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir.



Düzce'de meydana gelen deprem ile ilgili) Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve 1.097 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899'dur.



Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak Kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 operasyonda 29 bin 100 kişi gözaltına alınmış, bin 970 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.



İBB'YE YÖNELİK TERÖR SORUŞTURMASI



Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak.

