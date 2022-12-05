  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi

LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açan CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin tepki çeken skandalının ardından Bursa'da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırma girişimi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin LGBT'yi meşrulaştıran 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' temalı resim yarışması, Bursa Valiliği'nin aldığı kararla engellendi.

Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Ekleme: 5.12.2022 - 16:13 Güncelleme: 5.12.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
LGBT lobisinin Türk toplum yapısını ve aileyi hedef alan girişimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle destek vermişti.

Eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun izinden giden CHP'li Nilüfer Belediyesi de LGBT için özel merkez kurmuştu. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandalın ardından İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediye ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

LGBT sapkınlığını okullara sokma çabası engellendi

Bu gelişmenin ardından Bursa'da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik yeni bir girişim daha valilik tarafından önlendi. Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin okullarda düzenlemek istediği 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' temalı sözde resim yarışması için başvuruda bulunduğu, bu girişimin valilik kararıyla engellendiği ortaya çıktı.

Valilik iptal etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane ederek, 29/11/2022 tarih, 2022/100/98 sayılı yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konulu resim yarışması için talepte bulunan Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin LGBT'yi özendiren girişimine Bursa Valiliği izin vermedi.

Valilik, çocuk yaştaki öğrencilerin zihinlerine eşcinsel sapkınlığı empoze edecek yarışma ile ilgili harekete geçerek söz konusu etkinliği iptal etti.

03.12.2022 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi;

'Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından '9 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında ilimizde bulunan tüm resmi ve özel kurumlarda yapılması talep edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu resim yarışmasının iptali ile ilgili 03/12/22 tarihli ve 64951554 sayılı Valilik onayı ekte gönderilmiştir.'

Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Gazi Meclis tepkisi! 'Beklemek hayal olur'
Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası...
Türkiye karşıtı Nalin Pekgül'e Kristersson'dan PKK cevabı...'İsveç bir terör üssü haline gelmemeli'
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de provokasyon: Milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına Bakan Soylu'dan tepki! 'İspat etmezse şerefsizdir'
Türkiye Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu! Sahte doktor skandalında flaş gelişme...
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu çağrı! 'Adaylığınızı ilan edin'
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı
HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı
Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...
Putin'den LGBT'ye geçit yok! Yasayı onayladı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun
Yunan basınından itiraf gibi haber! Yunanistan adından bile korktu: Nasıl başa çıkacağız?
Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Bahçeli'den flaş açıklama
Bakan Bozdağ'dan CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuna tepki: Adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi