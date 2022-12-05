Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi

LGBT lobisinin Türk toplum yapısını ve aileyi hedef alan girişimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle destek vermişti.Eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun izinden giden CHP'li Nilüfer Belediyesi de LGBT için özel merkez kurmuştu. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandalın ardından İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediye ile ilgili soruşturma başlatmıştı.Bu gelişmenin ardından Bursa'da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik yeni bir girişim daha valilik tarafından önlendi. Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin okullarda düzenlemek istediği 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' temalı sözde resim yarışması için başvuruda bulunduğu, bu girişimin valilik kararıyla engellendiği ortaya çıktı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane ederek, 29/11/2022 tarih, 2022/100/98 sayılı yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konulu resim yarışması için talepte bulunan Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin LGBT'yi özendiren girişimine Bursa Valiliği izin vermedi.Valilik, çocuk yaştaki öğrencilerin zihinlerine eşcinsel sapkınlığı empoze edecek yarışma ile ilgili harekete geçerek söz konusu etkinliği iptal etti.03.12.2022 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi;