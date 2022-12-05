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Bursa’da eğitim uçağı böyle düştü! Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa geçtiğimiz hafta 2 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken, uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, düşen uçağın 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 5.12.2022 - 10:58 Güncelleme: 5.12.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da eğitim uçağı böyle düştü! Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölümBursa'nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta eğitim uçağı düştü. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken, kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Bursa’da eğitim uçağı böyle düştü! Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

380 BİN VOLTLA GELEN ÖLÜM!

Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeye bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

Bursa’da eğitim uçağı böyle düştü! Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

HAKAN KÖKSAL VE BURCU SAĞLAM'IN CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Sağlam'ın ve Köksal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi. Uçağın pilotu 54 yaşındaki iş adamı Hakan Köksal'ın cenazeside ikamet ettiği Çalı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalı mezarlığında defnedildi.
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