Bakan Bozdağ: 6'lı masanın anayasa düzenlemesine ilişkin teklif ucube bir teklif

Bakan Bozdağ TRT Haber canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Başörtüsü teklifi görüşmeye açıldı. Her alanda vatandaşlarımızı eşit gören uygulamalar sağlanacak.'Geçen hafta Cumhur İttifakı Meclis grubu Anayasanın 24. maddesine 2 fıkra ekleyen, 41. maddedsini 1. fıkrasını belirleyen değişiklikleri imzaya açtı. Milletvekilleri bu imzaya destek verecekler. Yarın veya bir gün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.Daha önce yaşanılan sıkıntılar tekrar yaşanmasın, acı tecrübeler tekrar etmesin diye yapılıyor. Teklife temel hak ve özgürlüklere anayasal güvence geliyor. Vatandaşlarımızın yaşam tarzlarını da teminat altına almaktadır. Teklifle din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınacak. Sadece temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında değil, mal ve hizmetlerinden de yararlanılmasının sağlanılması konusunda ayrımcılıklardan dolayı vatandaşlarımıza bir güvence getiriyor. Her alanda vatandaşlarımızı eşit gören uygulamalar sağlanacak. Tam olarak anayasal eşitlik getirmektedir. Ailenin toplumun temeli olduğu vurgulanmakta, evlilik birliğinin ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle açık bir şekilde vurgulanmaktadır.'Başka ülkelerde de aileyi korumak için tedbirler alındığını belirten Bozdağ şöyle konuştu:Muhalefetin de anayasal teklife destek vereceklerine inandıklarını belirten Bozdağ şunları söyledi:Teklifi açıkça reddeden bir parti olmadığını vurgulayan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:'Meclis'te bize ciddi bir itiraz yapılmadı. CHP seçime yakın sıcak bakmadığını referanduma gidilmesine karşı olduklarını belirtti, HDP başörtüsü konusuna sıcak baktığını, İyi Parti de bu konuda yetkili organlarıyla görüştükten sonra teklifi değerlendireceklerini söyledi. Açıkça reddeden bir parti ben görmedim. Teklif somuta dönülüp Meclis Başkanlığına sunulduktan sonra daha net göreceğiz. Umuyoruz ki referanduma gitmeden yasalaşmasını arzu ederiz.'Bakan Bozdağ 6'lı masanın anayasa önerisine ilişkin de şunları söyledi:'Geçmişte Amerika'ya 'Go home' diyenler şimdi onlarla iş yapıyor'Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Türk halkının tecrübesine ve gücüne güvenmediğini şu sözlerle aktardı:'Parlamenter sistemle hükümetler Ankara'da pazarlıklarla kuruluyor. Ekonomik siyasi krizler yaşanabilir. Koalisyonun bedelini, bu halk çok fazla ödedi. İktidarı kuran da değiştiren de halkın iradesini sandığa yansıtmasıdır. Halkın iktidar kurması devletin de milletin de yararınadır. 6'lı masa karar alabiliyor mu? Kaç toplantı yaptılar unuttuk. Konuşuyorlar konuşuyorlar dağılıyorlar. Aldıkları bir karar var mı? Bir parti ikinci yüzyılına çağrısını kendi yapar, projelerini kendi üretir başkalarına ürettirmez. Kılıçdaroğlu, Türk halkının bilgisine, tecrübesine, gücüne güvenmiyor. Türkiye'nin önemli konularını Amerikalı birine emanet edebiliyor. Geçmişte Amerika'ya 'Go Home' diyenler şimdi onlarla iş yapıyor. Atatürk'ün partisine yakışmamıştır. Kabul edilebilir bir şey mi? Siyaset kurumuna güvensizliği gördüm. Kılıçdaroğlu danışmanlar ordusuyla CHP'yi yönetiyor. Bunlar yetmedi ABD'li danışmanları da buna katıyor. Parlamentoya ne gerek var. Siz eğer bunların doışındakilerle Türkiye'yi yönetecekseniz buyrun yönetin. Güvenmeyen hastalıklı bir zihniyetin görüntüsü var. Türk milleti bunlara yetki verse Türk vatandaşı olmayan bu danışmanlarıyla beraber Türkiye'yi nereye taşıyacaklar?''Türkiye'de temiz para var, yabancı sermaye için uygun ortam var'Bozdağ, Kılıçdaroığlu'nun kara para iddiasına şu sözlerle tepki gösterdi:'Elinizde kara para aklamasıyla ilgili, baronların uyuşturucudan elde ettiği parayla ilgili belge varsa bunları cumhuriyet başsavcılığına iletin, belgeleri de ekleyin. Konuşun da neresi yıkılıyorsa yıkılsın. Bu isimleri açıklayın. Sözleri doğru olmadığı için kimse taşı çekemiyor. Bunları savcılıklara sunamıyor. Türkiye'de temiz para var, yabancı sermaye için uygun ortam var. Bu açıklamalar seçimlere dönük bir propagandanın parçası. 'Türk halkının yürütme organını geri alıyorlar.