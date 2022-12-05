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Aydın ve Muğla’da FETÖ operasyonu

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PYD operasyonunda yasa dışı yollardan fiber tekne ile yurt dışına çıkamaya çalışan FETÖ/PDY üyeleri ve bir organizatör yakalandı.

Ekleme: 5.12.2022 - 15:30 Güncelleme: 5.12.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Aydın ve Muğla’da FETÖ operasyonu
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Didim ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma sonucunda FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Muğla ve Aydın İl Emniyet KOM Şube Müdürlükleri ve Söke ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Didim limanı güneyinden fiber tekne içerisinde bir çocuk, 8 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.


Yakalananlar içerisinde biri çocuk, 8'i FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç polis memuru ve komiser olmak üzere A.K (35), F.S (37), B.S (34) Z.S.S (10), A.D (52), S.D (42), M.B.C (34), İ.O (39), M.H.T (52) ile bunlara yardım eden 5 adet kapkaç, yağma ve hırsızlık gibi suç kaydı bulunan A.H.Ç.(38) gözaltına alındı. Organizatör olduğu tespit edilen A.H.Ç., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ ŞÜPHELİLERİNE YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Ekiplerin, çalışma ve takiplerine istinaden olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 araç tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ise B.Ç (33), T.E (39), İ.İ (41) T.D (32) E.S(33) M.Ö (34) ile hırsızlık suçlarından 2 adet aranması olan H.K (28) Söke'de yakalandı. 7 Şüpheli ise işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Z.S.S. (10) hariç, tüm şüphelilerin FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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