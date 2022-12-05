  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, klasik ve eski ürünler listesini güncelledi. Bazı cihazlar, eski ürünler listesine eklendi.

Ekleme: 5.12.2022 - 12:18 Güncelleme: 5.12.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi
Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.

Apple, 1 Aralık tarihinde klasik ve eskiyen ürünler listesini güncelledi. 2013 sonu 21.5 inç ve 27 inç iMac'ler, 2014 ortası 21.5 inç iMac ve 2014 sonu 27 inç Retina 5K ekranlı iMac artık eskimiş Mac'ler arasına girdi.

Apple, ayrıca Apple Watch Series 2 akıllı saati klasik ürün listesine ekledi. 2016'da tanıtılan saat, en son watchOS 6.3 güncellemesini almıştı.

Artık destek alamayacaklar
Şirket, klasik ürünler arasına aldığı cihazları için birkaç istisna dışında donanım servisi vermeyi kesiyor. Ayrıca servis sağlayıcıları, eski ürünler için parça sipariş edemiyor.

Son zamanlarda Apple'ın 'eski' listesine eklediği telefonlar şu şekilde:

iPhone 4 (8GB)
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s (32GB)
iPhone 6s Plus (32GB)
Fransız L'Humanite gazetesinden skandal 'kimyasal silah' manşeti: Erdoğan'ı hedef gösterdiler
Bakan Bozdağ: 6'lı masanın anayasa düzenlemesine ilişkin teklif ucube bir teklif
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi
CHP'li İBB'ye yönelik terör soruşturmasında flaş! İçişleri Bakan Yardımcısı tarih verdi
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş trendine girdik
Kaplan Yunanistan'ın gündeminde! Önemli bir noktaya dikkat çektiler
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan TSK'ya iftira
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı: 1,5 yıl sonra ilk yavaşlama
PKK'nın elindern kaçarak teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: Gayrimeşru doğan çocuklar toplatılıp terörist yapılıyor
Rifkin'de de anlaşamadılar: Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanı 6’lı masayı böldü
İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var
MİT'ten nokta operasyonu... PKK/YPG Ayn İsa eyaleti sorumlusu etkisiz...
Bakan Soylu: Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz
Suriye'de operasyon: DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı
Miçotakis Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nı dinletti: Kendi ordusuna güvenmiyor
Asgari ücret görüşmeleri öncesi gözler enflasyon verilerinde...
İYİ Parti'nin Rize kongresinde kavga! Yumruklar havada uçuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere pedagojik formasyon müjdesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi!
Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı! 'Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur'
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi