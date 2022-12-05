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Ankara'da vahşet! Tülay'ı dövdükten sonra otomobille ezip öldürdüler...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yol kenarında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in, darp edildikten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.

Ekleme: 5.12.2022 - 15:48 Güncelleme: 5.12.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da vahşet! Tülay'ı dövdükten sonra otomobille ezip öldürdüler...Ankara'da kan donduran bir olay meydana geldi. 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in cansız bedeni yol kenarında bulundu. Genç kadının dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da vahşet! Tülay'ı dövdükten sonra otomobille ezip öldürdüler...

DÖVÜLDÜKTEN SONRA OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı.

Ankara'da vahşet! Tülay'ı dövdükten sonra otomobille ezip öldürdüler...

ÖN ÇAMURLUKTA KAN İZLERİ BULUNDU

C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.

Ankara'da vahşet! Tülay'ı dövdükten sonra otomobille ezip öldürdüler...


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