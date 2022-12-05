Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılından bu yana ele geçirilen 2 ton 750 kilogram uyuşturucu imha edildi

Ağrı'da 2020 yılından bu yana Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca müsaderesine karar verilen 198 ayrı dosya kapsamındaki eroin, metamfetamin, afyon sakızı, esrar ve sıvı metamfetaminin imha edilmesi için çalışma yapıldı