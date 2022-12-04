Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı! 'Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur'

Hükümetin aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ LGBT'lileri savundu. Aile kurumunu doğrudan hedef alan sapkınlığa arka çıkan Özdağ, "Buna hiçbir şey söylemeye hakkımız yok bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yoktur." dedi.

Hükümet, aile yapısının korunmaya alınması adına anayasa değişikliği teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan LGBT'lilere destek açıklaması geldi.Katıldığı YouTube yayınında "LGBT'lilerle ilgili hiçbir söyleminiz yok." hatırlatması yapılan Özdağ,şu ifadeleri kullandı:"Buna hiçbir şey söylemeye hakkımız yok bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yok. Kişilerin de müdahil olmaya hakkı yok. Niye engelleyeyim kardeşim? Anayasa'da yazıyor"