Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 13 terörist yakalandı

Sınır bölgerinde terör mensuplarının geçişlerine izin verilmiyor.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde terör mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı.Güzel haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandı." ifadeleri kullanıldı.