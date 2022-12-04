Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 6 kişi yaralandı.

Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi İstasyon caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan bir kuyumcu dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi.Sesi duyan mahalleli büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanılan patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası etrafa saçılan altınları toplayarak dükkan sahibine teslim etti.Patlama nedeni ile 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Ekipler patlamanın nedenini bulmak için inceleme başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.