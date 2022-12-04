Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda yolcu rekoru

Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1.4 milyona yakın yolcu seyahat etti.IHA'da yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında ekim ayında 640 bin 496, kasım ayında 752 bin 165 olmak üzere iki ayda 1 milyon 393 bin yolcu seyahat etti.Öte yandan, saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımı tamamlandı. Hat sinyalizasyon testleri bitince açılacak. Gayrettepe-Kağıthane arası ise 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla işletmeye açılacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun yapımı da tamamlandı.Mevcut Kirazlı-Başakşehir Hattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metrosunda fiziki gerçekleşme yüzde 72'ye yaklaştı. Bu hattın da 2023 yılında hizmete alınması hedefleniyor. 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosunda ise tünel kazma işinin yüzde 80'i bitti. Projenin tamamının 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor. Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projelerinde de çalışmalar devam ediyor. Bu projelerin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.6 ilde daha yapımı süren 12 proje olduğu kaydedilirken, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11,1 milyar TL katkı sağlanacağı; bunun yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton da yakıttan tasarruf edileceği belirtildi. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıklarının çözüleceği ve karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacağı vurgulandı.