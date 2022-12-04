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Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketledi.

Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
Ekleme: 4.12.2022 - 16:27 Güncelleme: 4.12.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık tarihini vererek sadece Türkiye'ye değil dünyaya bir önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

CHP, açıkladığı tarihte “İkinci Yüzyıla Çağrı” adıyla bir organizasyon düzenleyerek. Vizyon Belgesi'ni paylaşmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım" diyerek tanıttığı ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin de etkinlikte bir konuşma gerçekleştirmişti.

"Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'nin gerçekleştirdiği toplantıya istinaden Twitter'da bir mesaj yayınlayarak, “Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.” dedi.

"Ülkemiz, üreterek zenginleşecek"
Bakan Nebati, "Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır." diyerek sürdürdüğü mesajlarını Türkiye'de atılan ekonomi adımları sıralayarak sonlandırdı:

"Ülkemizde bakın neler oluyor"
"Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."
Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
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