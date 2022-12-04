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MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Astsubay Yusuf Ataş ve Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir
Ekleme: 4.12.2022 - 15:55 Güncelleme: 4.12.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın 'Kül' şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:

MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

'Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim.'

MSB'nin videosunda, 1 Ekim'de şehit olan Yusuf Ataş'ın, 'Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca.' şeklindeki sözlerini içeren görüntüsü de paylaşıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu. Şehitten geriye izleyenleri gözyaşlarına boğan vasiyet videosu kaldı.

MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında 'Anneler Günü' dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.

MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, arkadaşları tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

'Vasiyetiniz, vasiyetimizdir'
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İşte Türk askeri budur. Mehmetçik budur. Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz, vasiyetimizdir. Şehitlerimize rahmetle.' ifadeleri kullanıldı.
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MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir
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