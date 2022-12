Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, 'Zor tutuyoruz... Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah... Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground...' ifadelerini kullandı.Kritik bir eşiği aşan Kızılelma, dünya tarafından yakından takip edildi. Yabancı basın insansız savaş uçağı Kızılelma için son derece iddialı ifadelerini kullandı. Kızılelma'nın teker kesme testinde oldukça dengeli göründüğü kaydedildi. Haberde, 'Kızılelma havalanmak için sabırsızlandığı için, uzun süreli resmi ilk uçuşu çok uzakta olmayabilir' değerlendirmesinde bulunuldu.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, 'Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi' değerlendirmesinde bulundu.500 Nm Görev Yarı Çapı35.000 Feet Operasyonel İrtifa5 Saat Havada Kalış Süresi6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı0.6 Mach Seyir Hızı1500 Kilogram Faydalı Yük KapasitesiGelişmiş ÖzelliklerOtomatik İniş ve KalkışDüşük GörünürlükYüksek Manevra KabiliyetiGörüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi HaberleşmeKısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş KabiliyetiAESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık