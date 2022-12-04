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Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'da yaşanan bu gelişme dünya basını tarafından yakından takip edildi. Yabancı basında Kızılelma'nın teker kesme testinde oldukça dengeli göründüğü ifade edilirken, ilk uçuşun çok uzakta olmayacağı yorumunda bulunuldu.

Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı
Ekleme: 4.12.2022 - 13:34 Güncelleme: 4.12.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, 'Zor tutuyoruz... Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah... Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground...' ifadelerini kullandı.

AYAKLARINI YERDEN KESEN KIZILELMA'YA YAKIN MARKAJ
Kritik bir eşiği aşan Kızılelma, dünya tarafından yakından takip edildi. Yabancı basın insansız savaş uçağı Kızılelma için son derece iddialı ifadelerini kullandı. Kızılelma'nın teker kesme testinde oldukça dengeli göründüğü kaydedildi. Haberde, 'Kızılelma havalanmak için sabırsızlandığı için, uzun süreli resmi ilk uçuşu çok uzakta olmayabilir' değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, 'Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi' değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN SAVAŞ UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ...
500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı
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